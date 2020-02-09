القدو يكشف شروط الديمقراطي الكردستاني حول الحشد مقابل دعم تكليف علاوي

2020/02/09 | 17:37 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]كشف النائب عن المكون الشبكي، حنين القدو، الاحد، ان الحزب الديمقراطي الكردستاني اشترط على دعم رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، بإخراج الحشد الشعبي من محافظة نينوى.

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