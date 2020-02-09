2020/02/09 | 18:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنباء عن إصدار آيفون جديد منخفض التكلفة المستقلة / تعتزم شركة آبل، وفقا لتقارير غير مؤكدة، تسعير جهاز آيفون منخفض التكلفة الذي قد يحمل اسم iPhone SE 2 أو iPhone 9 بسعر 399 دولارًا، ومن المرجح أن يتم الإعلان عنه في شهر آذار، وذلك وفقًا لتقرير جديد صدر هذا الأسبوع من موقع Fast Company.ويأتي […]

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