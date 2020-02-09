2020/02/09 | 18:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، رسالة إلى جماهير السيدة العجوز عقب خسارة الفريق بنتيجة (1-2) أمام هيلاس فيرونا، أمس السبت، في الجولة الـ23 من الدوري الإيطالي.ونشر كريستيانو صورة للاعبي يوفنتوس من مباراة الأمس على حسابه بشبكة “إنستجرام” وكتب عليها: “لم تكن هذه النتيجة التي نريدها، لكننا بحاجة لمواصلة العمل الجاد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول رد فعل من كريستيانو بعد صعقة فيرونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول رد فعل من كريستيانو بعد صعقة فيرونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).