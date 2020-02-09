2020/02/09 | 18:14 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيقاف استحداث وفتح الكليات الاهلية بمجالات الصيدلة وطب الاسنان والتقنيات الصحية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/09 | 18:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيقاف استحداث وفتح الكليات الاهلية بمجالات الصيدلة وطب الاسنان والتقنيات الصحية) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيقاف استحداث وفتح الكليات الاهلية بمجالات الصيدلة وطب الاسنان والتقنيات الصحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).