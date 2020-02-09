2020/02/09 | 18:14 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الطاقة النيابية تتسائل: لماذا في هذا التوقيت يتم الترويج لجولة التراخيص الخامسة؟ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/09 | 18:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

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