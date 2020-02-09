آدم بوث - المزاج السائد في دافوس: تشاؤم وكآبة مع اقتراب الأزمة

2020/02/09 | 18:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #آدم_بوث خلال هذا الأسبوع [21-24 يناير] اجتمع أعضاء النخبة المنفصلة عن الواقع في دافوس في حفلهم السنوي الحصري.لكن المزاج السائد بين هؤلاء الأثرياء وممثليهم هو التشاؤم والكآبة، حيث يواجه نظامهم الليبرالي العالمي تهديدات على جميع الجبهات.المزاج السائد بين هؤلاء الأثرياء وممثليهم هو التشاؤم والكآبةتُظهر مواضيع اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي لهذا العام، المخاوف التي تعاني منها الطبقة الحاكمة......

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