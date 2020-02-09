سعيد الوجاني - ناصر بوريطة برتبة مُتصهْينْ صُغيّرْ

2020/02/09 | 18:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الوجاني إنّ ما صرح به المدعو ناصر بوريطة وزير الخارجية في البرلمان عندما قال ، ان الأولوية بالنسبة له الصحراء المغربية ، وليس فلسطين ، ولا يجب ان نكون فلسطينيين اكثر من الفلسطينيين انفسهم ، اثار ردود أفعال أدانت كلها تصريحاته ، التي لا مكان لها الاّ ضمن مواقف الخيانة التي بدأها بلقاء مسؤولين إسرائيليين ، على رأسهم المجرم السفاح بنجامين نتنياهو ، عندما زار القدس في الصيف الفائت ، وهي زيارة كان موضوعها ، مق......

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