سلاح الجو التايواني يعترض طائرات صينية

2020/02/09 | 18:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعترضت طائرات السلاح الجو التايواني طائرات صينية تحلق فوق الجزيرة التي تتحدث بكين عن سيادتها عليها.

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