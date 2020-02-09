وزير العمل يوجـه بتوزيع راتب المعين المتفرغ كل شهرين

2020/02/09 | 18:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجَّـه وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان بتوزيع راتب المعين المتفرغ كل شهرين بدلاً من (٣) أشهر بدءاً من نهاية شباط الجاري.

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