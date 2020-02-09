تربية كربلاء تؤكد انتظام الدوام بجميع مدراسها

2020/02/09 | 18:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلنت مديرية تربية كربلاء ، اليوم الاحد ، انهاء جميع إستعداداتها لإجراء امتحانات نصف السنة للمراحل الابتدائية والثانوية.وقال مدير قسم الامتحانات في المديرية تكليف الدعمي في حديث صحفي تابعته”العهد نيوز” ، ان “مديرية التربية انهت استعدادتها اللوجستية لاجراء امتحانات نصف السنة للمدراس الابتدائية والثانوية حيث حدد يوم 19 من الشهر الحالي […]

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