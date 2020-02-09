2020/02/09 | 18:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طائرة تحمل عراقيين كادت تتعرض للقصف بسبب غارة اسرائيلية المستقلة / بسبب غارة جوية إسرائيلية على سوريا، قامت طائرة ركاب تحمل 172 راكبا بالهبوط في قاعدة جوية روسية، كشفت وزارة الدفاع الروسية عن التسلسل الزمني لما حدث بالدقائق.ذكرت وزارة الدفاع الروسية يوم 7 فبراير/شباط أن طائرة الخطوط الجوية السورية إيرباص-320، تقل 172 راكبا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طائرة تحمل عراقيين كادت تتعرض للقصف بسبب غارة اسرائيلية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طائرة تحمل عراقيين كادت تتعرض للقصف بسبب غارة اسرائيلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).