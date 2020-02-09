تقرير امريكي خطير عن حجم سيطرة مليشيات ايران على السلطة بالعراق | تقرير

2020/02/09 | 18:25 - المصدر: قناة التغيير

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تقرير لمجلة مركز مكافحة الإرهاب الأميركية أشار إلى أن إيران وميليشياتها لن تترك العراق بعد المكاسب التي حققتها دون قتال حتى بعد مقتل مرتكزا مشروع إيران وميلشياتها سليماني والمهندس .

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