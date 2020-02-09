العمليات المشتركة: الفنيون العراقيون قادرون على تسليح وتجهيز طائرات “F16”

2020/02/09 | 18:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت قيادة العمليات المشتركة، قدرة الفنيين العراقيين على تجهيز وتسليح طائرات “أف ستة عشر”، وغيرها من الطائرات.

وأوضح المتحدث باسم العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي في تصريح، ان الفنيين العراقيين تمكنوا بما اكتسبوه من مهارات فنية، من تسليح وتجهيز طائرات الـ “أف ستة عشر، و” المئة وتسعة وخمسين” وطائرات ” سيسنا كرفان” و “السوخوي خمسة وعشرين”، مبينا ان الطائرات المذكورة استطاعت بعد تسليحها من قبل الفنيين العراقيين، تنفيذ ضربات جوية ضد أهداف لعصابات داعش الإرهابية.

وجاء تصريح الخفاجي، ردا على تقارير كانت قد أفادت بتوقف تحليق طائرات “إف ستة عشر” العراقية، وإيقاف طلعاتها القتالية ضد تنظيم داعش الإرهابي، على خلفية انسحاب الخبراء الأميركيين من قاعدة بلد الجوية، في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد.

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