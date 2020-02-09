وزير العمل يوجه بتوزيع راتب المعين المتفرغ كل شهرين بدلاً من 3 أشهر

2020/02/09 | 18:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبدالزمان، الاحد، بتوزيع راتب المعين المتفرغ كل شهرين بدلاً من 3 أشهر.

وقالت الوزارة في بيان، إن "وزير العمل وجه بتوزيع راتب المعين المتفرغ كل شهرين بدلاً من (3) أشهر بدءاً من نهاية شباط الجاري".

وأضافت، أن "هذه المبادرة جاءت سعياً لتحقيق فضلى الخدمات للمستفيدين من امتيازات الهيئة وعلى الخصوص ما يتعلق منها بصرف رواتب المعين المتفرغ".

بغداد اليوم- ديالى

اعلنت جامعة محافظة ديالى، الأحد (9 شباط 2020)، عن نيل باحثين في أحد كلياتها براءة اختراع عن اكتشاف مستخلص نباتي له القدرة على شفاء قرحة المعدة.

وقال مدير إعلام جامعة ديالى علي العلكاوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "باحثين

بغداد اليوم- بغداد

كرم وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، الفريق عماد محمد محمود، الاحد (9 شباط 2020) رجل المرور الذي تعرض للاعتداء من قبل مجموعة في محافظة ذي قار، والذي تداولت موضوعه العديد من مواقع التواصل الاجتماعي خلال مقطع فيديو مصور.

ووجه

بغداد اليوم- ذي قار

أعلنت مديرية تربية ذي قار ، الأحد (09 شباط 2020)، السماح للطلبة بأداء امتحانات نصف السنة بغض النظر عن الغيابات، مشيرة إلى ضرورة عدم تكثيف المواد وعدم الضغط على الطلبة.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "تسر ال

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