2020/02/09 | 18:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدير سد الموصل لـ/نينا/ : السد بحالة جيدة وليس هناك خطر يهدده هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/09 | 18:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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