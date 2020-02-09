2020/02/09 | 18:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدءاً من الشهر الحالي .. توزيع راتب المعين المتفرع كل شهـرين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/09 | 18:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدءاً من الشهر الحالي .. توزيع راتب المعين المتفرع كل شهـرين) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدءاً من الشهر الحالي .. توزيع راتب المعين المتفرع كل شهـرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).