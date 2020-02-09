الحشد ينشئ نقاطاً أمنية في محيط القائم والحدود مع سوريا

2020/02/09 | 18:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحشد الشعبي، الأحد، عن إنشاء نقاط أمنية منتظمة في محيط قضاء القائم غربي محافظة الأنبار لتأمين محيط القضاء والشريط الحدودي بين العراق وسوريا....

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