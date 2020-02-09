اعتقال ثلاثة

2020/02/09 | 18:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، الاحد، أعتقال ثلاثة ارهابيين في منطقة حمام العليل جنوب الموصل....

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