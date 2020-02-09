إسرائيل تكشف تفاصيل “خطة” عسكرية ضد إيران: واشنطن تتولى تنفيذها بالعراق

2020/02/09 | 18:33 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، عن تشديد استراتيجية تل أبيب ضد طهران، وأكد أن هدفه يكمن في ...

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