بالصور.. متظاهرو كربلاء يلجأون للسيارات للتأكيد على مواصلة الاعتصام

2020/02/09 | 18:33 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادنظم متظاهرو محافظة كربلاء، اليوم الاحد، موكبا للسيارات جاب شوارع المحافظة بالاعلام العراقية والاناشيد الوطنية للتعبير عن استمرار التظاهرات السلمية.وقال مراسل "كلكامش برس" ان العشرات من متظاهري محافظة كربلاء، لجأوا لتكتيك جديد للتعبير عن رفضهم لتسويف مطالبهم، وللتأكيد على مواصلتهم الاعتصام لحين تنفيذ مطالب المتظاهرين.وبين أن المتظاهرين نظموا موكبا للسيارات وجابوا شوارع مدينة كربلاء حاملين فيه الاعلام العراقية والاناشيد الوطنية.

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