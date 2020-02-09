"الموج الابيض" لدعم المتظاهرين ينال اهتمام الصحافة العربية

2020/02/09 | 18:33 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةاهتمت الصحف والوكالات العربية، بعودة الحراك الطلابي إلى واجهة الاحتجاجات في العراق، حيث انطلقت اليوم الأحد تظاهرات طلابية في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب.وركزت صحيفة "المدينة" السعودية على التظاهرات الطلابية في لعراق لهذا اليوم، وتناولت في تقرير حمل عنوان "تظاهرات طلابية ودعوات للكشف عن المعتدين".وذكر التقرير الذي اطلعت عليه "كلكامش برس" ان "الحراك الطلابي عاد إلى واجهة الاحتجاجات في العراق، حيث انطلقت اليوم الأحد تظاهرات طلابية في العديد من المحافظات، وشهدت بغداد وذي قار والديوانية وكربلاء والنجف مسيرات طلابية منددة بأعمال العنف التي طالت المحتجين خلال الأيام الماضية".واستعرض التقرير التظاهرات في البصرة والنجف بالقول "وفي البصرة رفض المتظاهرون تفتيش خيمهم من قبل ما يعرف بقوات الصدمة وذلك بعد اقتحامها فجر اليوم، وفي النجف هتف المحتجون ضد مقتدى الصدر وحملوه دماء ضحايا ساحات التظاهرات في العراق".واضافت الصحيفة السعودية "يأتي ذلك فيما أعلنت لجنة الأمن والدفاع تشكيل لجان تحقيق بشأن أحداث التظاهرات في بعض المحافظات، منها البصرة والنجف وذي قار.وأوضحت لجنة الدفاع النيابية، أن جميع التحقيقات بشأن التظاهرات اكتملت باستثناء ذي قار، على أن يتم الإعلان عن نتائج التحقيق في غضون أسبوعين أو بعد تشكيل الحكومة الجديدة".ونوهت الى ان "رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علّاوي، تعهد بالمحاسبة.والمرجعية الدينية، من جانبها، دعت إلى حماية المتظاهرين ومحاسبة المتورطين، كما رفع نواب عراقيون ونشطاء الحراك الشعبي شعارات المحاكمة مع فضح المتورطين، وسط إجماع دولي على الإدانة ومطالبة الحكومة المكلفة اتخاذ قرارات بهذا الشأن".وتحت عنوان "تظاهرات طلابية بالعراق" نشرت صحيفة "الوطن" المصرية، تقريرا حول المد الطلابي الى ساحات التظاهر في بغداد والبصرة وذي قار.واشادت الصحيفة المصرية بروحية الطلبة العراقيين ودعمهم للتظاهرات ووصفت خروجهم لنصرة المحتجين بأنه دليل على تأييدها للاصوات المطالبة بالاصلاح والقضاء على الفساد والطبقة الحاكمة في العراق.كما اهتم موقع قناة "الجزيرة" القطرية بالتظاهرات الطلابية ونشرت تقريرا تحت عنوان "إضراب وتعطيل ومسيرات..بغداد والمحافظات الجنوبية تواصل الاحتجاج".وجاء في التقرير "تستمر الاعتصامات والاحتجاجات في بغداد ومدن عراقية أخرى، تعبيرا عن رفض تكليف محمد توفيق علاوي برئاسة الحكومة، والمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية ومحاربة الفساد، وشهدت ساحة التحرير (مركز الاحتجاجات في العاصمة) اليوم الاحد استمرار توافد المتظاهرين، وتعززت بأعداد كبيرة من طلبة الجامعات والمدارس الذين أضرب العديد منهم عن الدوام".واضاف "وجنوبا، قالت مصادر محلية في محافظة ذي قار إن المحافظ أعلن تعطيل الدوام الرسمي اليوم، لمنع الاحتكاك بين المتظاهرين والقوات الأمنية، وفي محافظة النجف، أضرب الطلبة عن الدوام في المدارس وفي جامعة الكوفة".وتابع التقرير "وقال شهود عيان إن طلاب جامعة الكوفة خرجوا في مسيرات باتجاه ساحة الصدرين (مركز الاحتجاجات في المدينة)؛ تضامنا مع عائلات ضحايا سقطوا خلال الأحداث الأخيرة ،وفي محافظة المثنى، شهدت شوارع مدينة السماوة (مركز المحافظة) مسيرات طلابية، أكدت استمرار الإضراب عن الدوام حتى تحقيق مطالب المحتجين، وأبرزها اختيار المحتجين بساحات الاعتصام رئيس الوزراء".

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