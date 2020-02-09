2020/02/09 | 18:34 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ودياً..أمانة بغداد ونفط الوسط يتعادلان ايجابياً (1-1) استعداداً لدوري الكرة الممتاز

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