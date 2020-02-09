لبناء عضلات قوية تناول هذه الخضراوات الغنية بالبروتين

2020/02/09 | 18:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة إذا كنت نباتيًا صارمًا، تتوق إلى بناء العضلات والحصول على جسم منغم، فكثير من الناس سيخبرونك أنه يمكن أن يكون الأمر صعبًا للغاية دون تناول اللحوم أو حتى البيض، ولكن فهناك عدد قليل من الخضروات التي يمكن أن تساعدك على بناء العضلات، ويمكن أن تكون فعالة مثل اللحم، عندما تؤخذ على أساس […]

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