توجِّيـه بتوزيع راتب المعين المتفرغ كل شهرين بدلاً من (٣) أشهر

2020/02/09 | 18:38 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجَّـه وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبدالزمان بتوزيع راتب المعين المتفرغ كل شهرين بدلاً من (٣) أشهر بدءاً من نهاية شباط الجاري.وجاءت هذه المبادرة سعياً لتحقيق فضلى الخدمات […]

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