2020/02/09 | 18:38 - المصدر: السومرية نيوز

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مصدر سياسي: علاوي يرسل مبعوثاً للبرزاني لترشيح اسماء للكابينة الوزارية

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