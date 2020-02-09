حشد الانبار لـ”العهد نيوز”: طيران الجيش يستهدف موقع ارتكاز لمجرمي داعش الارهابي

2020/02/09 | 18:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار افاد القيادي في حشد محافظة الانبار قطري العبيدي، اليوم الاحد ، بأن طيران الجيش استهدف موقع ارتكاز لمجرمي داعش في عمق صحراء الانبار الغربية .وقال العبيدي في حديث لـ” العهد نيوز”، ان ” طيران الجيش قصف موقع ارتكاز سري لخلايا مجرمي داعش في عمق صحراء الانبار الغربية ما ادى الى تدميره […]

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