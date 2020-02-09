تسببت بحوادث سير.. امانة بغداد تصدر بيانا بشأن “بقعة زيت”

2020/02/09 | 18:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اصدرت امانة بغداد، اليوم الاحد، بياناً بشأن “بقعة الزيت” في نفق الزيتون وسط بغداد.وقالت الامانة في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، إن “فرق أمانة بغداد تقوم بتنظيف وغسل نفق الزيتون من خلال فرش مادة الرمل ومن ثم غسل ارضية النفق بالصاروخيات بعد ورود اخبار عن انتشار بقعة زيت تسبب بانزلاق المركبات”.[…]

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