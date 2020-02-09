بالفيديو.. ثلوج كثيفة تغلق معبراً دولياً رئيساً بين إقليم كوردستان وإيران

2020/02/09 | 18:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تسببت الثلوج الكثيفة التي تساقطت في مناطق عديدة من إقليم كوردستان خلال الساعات الماضية يوم الأحد بإغلاق معبر حاج عمران وتوقف تام في الحركة على الجانب الإيراني خصوصاً.

وبفعل الثلوج والانخفاض الكبير في درجات الحرارة تكونت طبقات سميكة من الجليد على الطرق، الأمر الذي أدى إلى توقف حركة عبور الأشخاص في حدود حاج عمران في جانب إقليم كوردستان مع مدينة بيران شهر على الجانب الإيراني.

وحذرت السلطات المسؤولة في الإقليم من السفر إلى إيران خلال هذه الايام بسبب كثافة الثلوج وتراكمها على الطرق، ناصحة إياهم الانتظار ريثما تتحسن الظروف الجوية وتعود الأمور إلى طبيعتها.

وتعد منطقة حاج عمران، نتيجة موقعها الجغرافي، من أكثر مناطق محافظة أربيل وإقليم كوردستان عرضة لتساقط الثلوج وانخفاض درجات الحرارة خلال موسم الشتاء.

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