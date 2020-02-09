العراق والاردن يبحثان التبادل التجاري والفرص الاستثمارية

2020/02/09 | 18:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث السفير العراقي في الأردن حيدر العذاري مع رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز العلاقات الثنائية بين البلدين والفرص الاستثمارية.

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