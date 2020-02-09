قريبا، اعادة الارشيف اليهودي العراقي من أمريكا

2020/02/09 | 18:54 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ متابعة اعلن وزيرُ الثقافةِ والسياحةِ والآثارِ الدكتور عبد الامير الحمداني أن الارشيفين “العراقي” و”الانفال” سيعادان الى العراق العام المقبل.ونقلت صحيفة “الصباح” في عددها الصادر اليوم الاحد عن الوزير قوله : إن “الارشيف الذي كان يدعى بالـ (يهودي)، هو عراقي بالمجمل وجزء منه عائد للجالية الموسوية اليهودية (أتباع النبي موسى)، بعد …

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