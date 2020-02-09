2020/02/09 | 18:59 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الثلوج تغلق الطرق لمعبر حاج عمران في كوردستان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الثلوج تغلق الطرق لمعبر حاج عمران في كوردستان) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الثلوج تغلق الطرق لمعبر حاج عمران في كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).