2020/02/09 | 18:59 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تركيا ترسل التعزيزات لإدلب و"تستعد للتحرك"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا ترسل التعزيزات لإدلب و"تستعد للتحرك") نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا ترسل التعزيزات لإدلب و"تستعد للتحرك") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).