فيروس كورونا المستجد يقترب من ذروته.. ما معنى ذلك؟

2020/02/09 | 19:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة رجح علماء أن يكون فيروس كورونا قد اقترب من ذروته، فيما يبدو خبرا سارا على اعتبار أن الأسوأ في موجة الفيروس القاتل ستكون خلال الأسبوعبن المقبلين قبل أن يبدأ انحسارها.ونقلت وكالة “بلومبيرغ” الأميركية، اليوم الأحد، عن خبير في علم الأوبئة توقعه بأن يبلغ فيروس كورونا ذروته بين منتصف ونهاية فبراير الجاري.[…]

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