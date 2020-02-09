شركة “نتفلكس” للافلام تثير الجدل بمنشور حول “خطورة القبعات الزرق”.. هل هي مصادفة؟

2020/02/09 | 19:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أثارت الشركة الامريكية الشهيرة لصناعة الافلام “نتفلكس”، الجدل بعد نشر منشور كتبت فيه ” ارتداء القبعة الزرقاء يزيد من خطورة الشخص؟ حقيقة علمية مُثبتة”.وتفاعل مع المنشور عدد كبير من المتابعين، فيما غزت التعليقات العراقية المنشور، حيث يتزامن مع الجدل الدائر في العراق حول اصحاب القبعات الزرق التابعين لزعيم التيار الصدري مقتدى […]

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