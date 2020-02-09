شاهد بالفيديو: جولة حول موقع استهداف سليماني والمهندس .. تغليف بالزاجج وملامح لتحويله إلى متحف

2020/02/09 | 19:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد رغم مرور أكثر من شهر على حادثة استهداف قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس في غارة امريكية قرب مطار بغداد، إلا أن اثار التدمير التي لحقت باجزاء من الجدار المحيط بالمطار مازالت على حالها دون ترميم، فضلا عن وجود اعمال لتغليف واجهة الجدار بالزجاج، […]

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