نائب يدعو الكرد للتخلي عن المناصب التنفيذية في حكومة علاوي

2020/02/09 | 19:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اقترح النائب هوشيار عبدالله على الكتل السياسية الكردية التخلي عن كافة المناصب التنفيذية في حكومة محمد توفيق علاوي، والاكتفاء بتعيين شخص كمنسق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان يتولى فتح الملفات العالقة بين بغداد وأربيل وأهمها توزيع السلطة والثروات وحسم قضية المناطق المتنازع عليها حسب مواد الدستور العراقي .وقال عبد الله ، اليوم :” […]

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