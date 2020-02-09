صور.. مسيرة شعبية حاشدة في المغرب لرفض صفقة القرن

2020/02/09 | 19:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) ممدوح بليغ/ تظاهر آلاف المغاربة، الأحد بالعاصمة الرباط، في مسيرة احتجاجية لرفض صفقة القرن المزعومة

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