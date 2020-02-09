2020/02/09 | 19:04 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

باتت اقامة مباراة منتخبنا الوطني بكرة القدم امام هونغ كونغ مهددة بالنقل.

وقال مصدر لـ"الغد برس" انه بعد الغاء ودية فيتنام بسبب فايروس كورونا فان مباراة الوطني امام هونغ كونغ قد تنقل.

واضاف ان الاتحاد الاسيوي يدرس نقل مباراة منتخبنا مع هونغ كونغ الى دولة اخرى بعد اصابة 20 شخص بفايروس كورونا هناك.

ولم تحدد الى الان المباراة التي سيتم تعويضها بدلا عن فيتنام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب كورونا.. مباراة الوطني مع هونغ كونغ مهدد بالنقل) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب كورونا.. مباراة الوطني مع هونغ كونغ مهدد بالنقل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).