عرض روسي لصفاء هادي

2020/02/09 | 19:04 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تلقى لاعب المنتخب الوطني بكرة القدم صفاء هادي عرضا رسميا من احد الاندية الروسية.

وجاء عرض لهادي من نادي كريليا سوفيتوف سامارا الروسي وقدم لإدارة الشرطة.

سوفيتوف صاحب الترتيب قبل الاخير والذي يصارع في البقاء هذا الموسم في الدوري الروسي الممتاز.

ولم يتم الاتفاق بعد بين ︎ادارة الشرطة والنادي الروسي لغرض إعطاء الاستغناء لهادي.

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