حرق مقر منظمة بدر في الناصرية للمرة السابعة على التوالي

2020/02/09 | 19:04 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأفاد مصدر محلي في محافظة ذي قار، اليوم الاحد، بحرق مقر منظمة بدر في مدينة الناصرية للمرة السابعة على التوالي.وقال المصدر لـ"كلكامش برس" ان "تماس كهربائي تسبب بحرق مقر منظمة بدر في مدينة الناصرية عصر هذا اليوم لتكون المرة السابعة منذ انظلاق التظاهرات وحتى الان".

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