حديث رونالدو بعد خسارة فيرونا

2020/02/09 | 19:05 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، رسالة إلى جماهير السيدة العجوز عقب خسارة الفريق بنتيجة (1-2) أمام هيلاس فيرونا، أمس السبت، في الجولة الـ23 من الدوري الإيطالي.

ونشر كريستيانو صورة للاعبي يوفنتوس من مباراة الأمس على حسابه بشبكة "إنستجرام" وكتب عليها: "لم تكن هذه النتيجة التي نريدها، لكننا بحاجة لمواصلة العمل الجاد كي نحقق أهدافنا".

وكان كريستيانو أحرز هدف يوفنتوس الوحيد في المباراة، بينما رد فيرونا بثنائية عن طريق فابيو بوريني وجيامبولو باتزيني من ركلة جزاء.

يذكر أن يوفنتوس يحتل صدارة الدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة، متفوقًا على إنتر ميلان الوصيف بـ3 نقاط قبل ديربي الغضب الذي سيقام مساء اليوم.

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