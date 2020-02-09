2020/02/09 | 19:07 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كرم السيد وكيل وزارة الداخلية لشوؤن الشرطة الفريق عماد محمد محمود رجل المرور الذي تعرض للاعتداء من قبل مجموعة في محافظة ذي قار، والذي تداولت موضوعة العديد من مواقع التواصل الاجتماعي خلال مقطع فيديو مصور.كما وجه سيادته بتشكيل لجنة عالية المستوى للتوصل الى الفاعلين وباسرع وقت ممكن بهدف تقديمهم للعدالة ومحاسبتهم على هذا العمل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وكيل الداخلية لشؤون الشرطة يكرم رجل المرور الذي تعرض للاعتداء في ذي قار ويشكل لجنة لمتابعة المعتدين وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكيل الداخلية لشؤون الشرطة يكرم رجل المرور الذي تعرض للاعتداء في ذي قار ويشكل لجنة لمتابعة المعتدين) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكيل الداخلية لشؤون الشرطة يكرم رجل المرور الذي تعرض للاعتداء في ذي قار ويشكل لجنة لمتابعة المعتدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).