نقابة المحامين العراقيين تطالب بحصر السلاح بيد الدولة وإيقاف نزيف الدم وانتهاك الحريات (وثيقة)

2020/02/09 | 19:07 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: أكدت نقابة المحامين العراقيين، استمرار موقفها الداعم لمطالب المتظاهرين، سواء عبر المشاركة الفعلية، أو بتقديم المساندة القانونية والقضائية في الدفاع عن حقوق المتظاهرين.وأوضحت النقابة في بيان، انها وفي هذه الظروف الاستثنائية الصعبة، لا تريد ان تغادر أدوارها التأريخية … Readmore

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