انباء عن اجتماع مفاجئ بين المالكي والصدر في قم المقدسة !!

2020/02/09 | 19:10 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتماع مفاجئ في قم المقدسة ضم نوري المالكي و مقتدى الصدر وهادي العامري وبرعاية المرشد السيد علي الخامنئي انتهى بالمصالحة بين نوري المالكي و مقتدى الصدر .المصدر/ المكتب الرسمي […]

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