الدفاع المدني يعلن أنقاذ “بنغلاديشياً” حاول الانتحار في كربلاء

2020/02/09 | 19:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأحد، عن إنقاذ عامل بنغلاديشي حاول الانتحار في محافظة كربلاء.وذكرت المديرية في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، ان “فرق الدفاع المدني تمكنت من انقاذ عامل يحمل الجنسية البنغلاديشية حاول رمي نفسه من اعلى فندق كربلاء الدولي في شارع ميثم التمار، بدافع الانتحار”.

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