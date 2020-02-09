2020/02/09 | 19:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محسن فرحان ..قيثارة دهر عراقي نازف – حسين الذكر (دعني اكتب اغاني الشعب واترك ما يعمله تجار الحروب) ..هكذا نطق احد الفلاسفة قبل قرون ..مبشرا بصدقية نبوءة تقول ان القصائد والالحان والموسيقى والاغاني هي تعابير جدية وملامسة شفافة لضمير الشعب بتجلياته الكوميدية والتراجيدية بعيدا عن تقلبات وتلون الحرباويون وما يفعل ويخطط ويرفع […]

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