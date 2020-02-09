2020/02/09 | 19:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلمة حب تزيّن قمصان شباب التحرير بغداد – الزمان من بين اللوحات الفنية الجميلة التي تزين يها نفق ساحة التحرير ببغداد بابداع من الشباب المنتــفض لوحة حملت كلمة (حب) بالمسمارية، كتــبها الفنان أسامة صادق على جدران نفق التحرير ببغداد.هذه الكلمة قامت بطباعتها شابة عراقية أمريكية اسمها فرح النجارعلى قمصان (تيـــــــشيرت)، وسوف تقدّم النـــجار ريع […]

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