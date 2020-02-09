2020/02/09 | 19:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مطعم ينضم لموسوعة غينيس بسبب مخفوق الحليب { كيب تاون – وكالات – اختارت موسوعة غينيس للأرقام القياسية مطعما في جنوب أفريقيا لينضم لها بعد تقديمه أكبر عدد من أنواع مخفوق الحليب.ويقدم مطعم (جيبسونس جورميه برجرز آند ريبس) 207 أنواع من مخفوق الحليب (ميلك شيك) في قائمته لإرضاء جميع الأذواق.ويقع المطعم في منطقة فيكتوريا آند […]

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