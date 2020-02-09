2020/02/09 | 19:37 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتشحت العتبة الكاظمية المقدسة بالاعلام العراقية والحشد الشعبي وصور القادة الشهداء الشهداء الحاج أبو مهدي المهندس ورفاقه بمناسبة مرور 40 يوما على استشهادهم.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القادة الشهداء في العتبة الكاظمية المقدسة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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