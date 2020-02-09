2020/02/09 | 19:38 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحل العراق – محمد الأمير من جديد، تعود إلى الواجهة الإعلاميّة، قضية “لواء 30″، أو ما بعرف بـ (الحشد الشبكي) الذي يتخذ من مناطق #سهل_نينوى مقراً لتواجده وهو التابع إدارياً […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العامري يُقيل قائد “ميليشيا الشبك” والأخير يلجأ للسفير الإيراني) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العامري يُقيل قائد “ميليشيا الشبك” والأخير يلجأ للسفير الإيراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).